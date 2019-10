Regionali Umbria, Salvini: "Impresa storica" | Tajani: "Gli italiani vogliono il centrodestra al governo"

"Aspettiamo i dati veri. A occhio abbiamo fatto un'impresa storica". Lo ha detto Matteo Salvini appena arrivato in un albergo di Perugia, dove è stato raggiunto anche dalla candidata presidente del centrodestra Donatella Tesei. Dopo la diffusione dei primi exit poll, il leader della Lega ha commentato i dati su Facebook: "In Umbria stiamo scrivendo una pagina di storia, grazie".

"Dai seggi arrivano dati incredibili", ha spiegato Salvini in conferenza stampa a Perugia parlando di "festa della democrazia". "La Lega si conferma primo partito, qui c'è l'Italia. Qualcuno stanotte a Roma avrà qualcosa su cui riflettere. Gli italiani - ha aggiunto - non amano i traditori e i poltronisti". Secondo Salvini se la Lega risultasse avere il doppio di voti del Pd nella roccaforte rossa "qualcuno al governo dovrebbe ritenersi abusivo".

Tajani: "Gli italiani vogliono un governo di centrodestra" - Per il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, "l'Italia del Buongoverno ha vinto anche in .Umbria. Dal 4 marzo 2018 ad oggi il messaggio degli italiani è sempre lo stesso: vogliono un governo di centrodestra. Congratulazioni a Donatella Tesei, ha vinto la rivoluzione pacifica".

Meloni: "Espugnata roccaforte della sinistra" - La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. ha commentato su Facebook. "Espugnata la roccaforte della sinistra, ora liberiamo l'Italia", ha scritto.

Marcucci (Pd): "Riflettere sulle alleanze" - Il primo a parlare della maggioranza di governo è il capogruppo del Pd in Senato Andrea Marcucci. "E' una sconfitta evidente, che non avrà conseguenze sul governo, ma impone una riflessione ben più approfondita sulle alleanze", ha detto. "Il matrimonio tra Pd e M5S in Umbria mette in evidenza tutti i limiti di alleanze costruite all'ultimo minuto e senza contenuti. Mi auguro che in vista delle prossime regionali, il Pd discuta meglio con i territori se sia o meno il caso di presentarsi in coalizione. Meglio misurare il rapporto col M5s al governo e solo dopo decidere cosa fare".