Matteo Gentili replica ad Alessia Prete: “L’amore non basta, lei mi ha respinto e ha mentito”

La loro love story aveva fatto innamorare i fan della 15esima edizione del Grande Fratello. Adesso però tra Matteo Gentili e Alessia Prete l’idillio sembra essersi interrotto.



Dopo le ultime dichiarazioni della ragazza, tocca al calciatore raccontare la sua verità a “Pomeriggio Cinque” e sembra non coincidere con la versione della Prete: “Qui ha detto cose diverse rispetto a ciò che ci siamo detti – spiega Gentili – io ho provato a riallacciare i rapporti, le ho detto che l’amavo, ma lei ha risposto di no”.



In studio, Alessia aveva raccontato cose completamente diverse invece e questo ha dato molto fastidio a Matteo: “sono rimasto scioccato quando ho sentito le sue dichiarazioni”. Eppure non sembra ancora essere finito tutto: “Evidentemente io la amo, ma l’amore non basta e forse non sarò mai il tipo di uomo che lei cerca”.