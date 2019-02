La loro storia era cominciata nella Casa del Grande Fratello numero 15. Prima un po' in sordina, poi a suon di effusioni e baci in pubblico. Ed era continuata anche fuori, con il tifo e l'appoggio di tutti. La distanza, lei studentessa a Torino, lui calciatore a Viareggio e alcune incomprensioni però hanno avuto la meglio e dopo nove mesi la loro favola sembra essere finita senza una vera ragione. "Abbiamo avuto un periodo no. Ero un po’ stressata perché ero sotto esame e sono arrivata al punto che avevo bisogno di un po’ più di affetto, una parolina in più ed ho accusato Matteo di queste mancanze”. racconta Alessia, che si assume tutte le responsabilità: "L’ho fatto arrabbiare molto, so di essere pesante a volte... ma ero in crisi e lui invece ha deciso di cancellare le nostre foto su Instagram...". L'ex gieffina ha poi detto di essere andata a Viareggio per chiarire e parlare direttamente con lui: "Ci siamo presi una pausa di riflessione...Ma io lo amo ancora".