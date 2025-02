Sanremo 2025: Massimo Ranieri - "Tra le mani un cuore", il significato del testo

Il significato del testo La canzone è sviluppata come un dialogo con qualcuno che ha sofferto molto mettendo in evidenza il potere salvifico dell'amore. Non necessariamente amore a due ma anche in senso generale, con l'invito a non chiudersi mai di fronte all'affetto. "Una canzone di grande amore, di grande inclusione: se hai tra le mani un cuore e un amore finito, è lo stesso amore che aiuta a superare un dolore", ha raccontato Massimo Ranieri.