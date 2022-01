Massimo Lopez festeggia 70 anni tra tv, radio e teatro

Dopo essersi formato al Teatro Stabile di Genova, nel 1982 Massimo Lopez incontra Tullio Solenghi e Anna Marchesini con i quali fonda il gruppo teatrale "Il Trio". La collaborazione si rivela proficua e i tre comici conquistano prima la radio (con "Helzapoppin") e poi la televisione ("Tastomatto", "Domenica in", "Fantastico"). Proprio grazie al piccolo schermo si fanno le ossa, mettendo insieme un ricco repertorio di sketch, imitazioni e parodie.

Dopo tre partecipazioni Sanremo e diversi spettacoli teatrali, nel 1990 mettono in scena una parodia televisiva de "I promessi sposi" di grande successo. Nel 1995 annunciano lo scioglimento, continuando saltuariamente a collaborare negli anni a venire. Da questo momento Massimo Lopez intraprende la sua carriera in solitaria, alternando conduzione televisiva ("Scherzi a Parte", "Buona Domenica", "Striscia la Notizia"), imitazioni radiofoniche e partecipazione a numerose fiction.

Nel 2017 il comico ha avuto un infarto in scena al teatro Impero di Trani, dove si stava esibendo con il suo spettacolo all'interno della rassegna "Jazz e dintorni". Nel 2018 ha rincontrato artisticamente l'amico Tullio Solenghi per uno show teatrale, in scena in questi mesi in tutta Italia.

Ti potrebbe interessare: