Martina Nasoni rientra a casa dopo il trapianto di cuore

Martina Nasoni era "la ragazza dal cuore di latta" cantata a Sanremo da Irama e sin da giovanissima soffre di cardiomiopatia. Nel corso della vita ha affrontato diversi interventi e negli scorsi mesi aveva trovato un donatore compatibile. Ora il cuore di quella persona batte nel suo petto e dopo l'intervento aveva promesso di prendersi cura di questo dono prezioso: "Il mio grazie più grande va a chi mi ha donato il cuore. Non conosco il tuo nome, ma porto dentro la tua storia. Il tuo addio è diventato il mio inizio: una morte che ha acceso una vita. A te e alla tua famiglia, che nel dolore ha scelto la generosità, devo ogni battito. Prometto di onorare questo dono: vivrò con gratitudine, cura, rispetto. Ogni passo che farò, ogni risata che tornerà, ogni traguardo che arriverà, saranno anche tuoi".