Martina Nasoni rientra a casa dopo il trapianto di cuore

Dopo quasi due mesi l'ex gieffina è potuta tornare dalla sua famiglia
Dopo il trapianto di cuore e una degenza ospedaliera di quasi due mesi, Martina Nasoni è tornata a casa. Via social l'ex gieffina ha condiviso i primi momenti casalinghi tra torte, palloncini e passeggiate all'aria aperta.
"Casa non è mai stata così bella", ha scritto su Instagram Martina. "Grazie amici miei per aver reso questo giorno indimenticabile e per essermi stati sempre accanto, non riuscirò mai a sdebitarmi e non esistono parole abbastanza belle da potervi dedicare per spiegarvi quanto io vi voglia bene. E grazie a tutte le persone che hanno speso anche solo un minuto del loro tempo per mandarmi un messaggio di supporto, sia oggi che in questi lunghi due mesi, grazie dal profondo del mio cuore".
Martina Nasoni era "la ragazza dal cuore di latta" cantata a Sanremo da Irama e sin da giovanissima soffre di cardiomiopatia. Nel corso della vita ha affrontato diversi interventi e negli scorsi mesi aveva trovato un donatore compatibile. Ora il cuore di quella persona batte nel suo petto e dopo l'intervento aveva promesso di prendersi cura di questo dono prezioso: "Il mio grazie più grande va a chi mi ha donato il cuore. Non conosco il tuo nome, ma porto dentro la tua storia. Il tuo addio è diventato il mio inizio: una morte che ha acceso una vita. A te e alla tua famiglia, che nel dolore ha scelto la generosità, devo ogni battito. Prometto di onorare questo dono: vivrò con gratitudine, cura, rispetto. Ogni passo che farò, ogni risata che tornerà, ogni traguardo che arriverà, saranno anche tuoi".
Martina aveva colto anche l'occasione per sottolineare l'enorme importanza dello donare gli organi."E' il gesto più puro e alto che un essere umano possa compiere. E' decidere che dal proprio dolore possa nascere speranza. E' scrivere futuro anche quando il proprio si interrompe. Il mio cuore è nuovo ma la riconoscenza è antica e non smetterò mai di parlarne".