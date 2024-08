Marta Viola, che fine ha fatto la vincitrice di "Io Canto Generation"

Nell'ultima puntata i 12 concorrenti finalisti, accompagnati dai propri capisquadra, si sono affrontati in un meccanismo a ghigliottina passando a sei e infine a tre per eleggere il vincitore. A conquistare il pubblico è stata dunque Marta Viola, 14enne che arriva da Chieri, in provincia di Torino. Voce potente e grande tecnica, la ragazza seguita da Benedetta Caretta non è nuova a questo tipo di palcoscenico: già concorrente nel 2019 dello "Junior Eurovision Song Contest", ha poi partecipato nel 2021 ad "All Together Now Kids".