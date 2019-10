Maria Teresa Ruta: “Ho dimenticato i figli in autogrill e quando erano minorenni me ne sono andata di casa”

Dimenticati in autogrill mentre la madre firmava autografi. Lasciati a scuola per ore senza essere recuperati dai genitori. A letto con scarpe e i vestiti per essere pronti a partire. È il racconto shock di Maria Teresa Ruta, ospite con la figlia Guenda a “Mattino Cinque” per ripercorrere il suo rapporto con i figli. “Sono stata una mamma imperfetta ma molto fortunata perché ho due figli fantastici”, spiega Ruta.

La showgirl ha lasciato i figli soli quando Guenda aveva 17 anni e Gian Amedeo solo 14, andandosene di casa e non tornando più. Per forgiarli e farli crescere più forti, spiega lei, anche se la versione della figlia sembra leggermente diversa: “È coinciso anche con il fatto che mamma ha trovato un nuovo amore che la ha coinvolta”.



Così Guenda ha fatto quasi da madre al fratellino: “Ci siamo autogestiti, siamo diventati ragazzi autonomi”. Guenda come ha vissuto, però, tutto questo? “Adesso non me lo chiedo più e cerco solo di vedere le cose belle che ho avuto in eredità”, spiega la ragazza in studio. Poi scherza: “Tutto sommato è meglio che se ne sia andata a un certo punto”. Anche a scuola, Ruta era molto rigida: sembra che non gratificasse i figli. “Non ce la fanno a dirmi brava, non ce la fanno”, spiega Guenda in studio, riferendosi anche a un recente episodio nel quale la madre è andata a vederla a teatro e ha sollevato alcune critiche alla figlia.