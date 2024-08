Maria Sofia Federico e la scelta di entrare nel mondo del porno a "Le Iene"

In alcuni video pubblicati a luglio sui suoi profili social, la ragazza ha raccontato come sono cambiate le cose: "Sto andando a Milano per girare un corto di attivismo con altre persone che lavorano nel mondo dell’hard, per sensibilizzare sul tema del sex work, e loro", spiega la giovane, inquadrando i genitori, "loro mi stanno accompagnando, visto che finalmente mio padre sta iniziando a capire il mio mondo". Nel video successivo, ha risposto ad alcuni commenti negativi: "La vera rassegnazione è davanti a commenti ignoranti come i vostri, ed è il motivo per cui i miei genitori hanno reagito male, perché erano molto spaventati dall’idea che volessi intraprendere la carriera da sex worker. Poi hanno capito che l'approccio migliore non è la difesa, e quindi impedire a me di essere libera ma contrastare questa cosa supportandomi. Quindi, per favore, rassegnatevi a capire questa cosa. Anzi, ad accettarla".