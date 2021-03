Maria Elena Boschi e il suo stalker: "Io fortunata, ho agenti che mi seguono da anni"

Maria Elena Boschi è vittima di uno stalker e non è la prima volta che succede. "E' una persona che mi mandava foto per conoscermi e mi ha fatto preoccupare quando da Roma è andata fino in Toscana per conoscere i miei", racconta la deputata di Italia Viva, ospite di "Verissimo".

L'ex ministra spiega di aver temuto per i suoi nipoti e di aver deciso di parlarne una volta che la notizia della sua denuncia è diventata di dominio pubblico. "Queste persone non sono equilibrate, non sai mai come reagiscono, si era passato il limite", ha continuato la politica che però si ritiene fortunata. "Io - spiega Boschi - non ho così tanta paura per me perché sono molto tutelata e protetta, ci sono persone della polizia che mi seguono da anni, sono sicuramente più tranquilla di altre donne". L'onorevole, fidanzata con l'attore Giulio Berruti, ha parlato anche della sua storia d'amore e del desiderio di maternità.