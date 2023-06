La regina della tv italiana ha staccato la spina come sempre e sta ricaricando le batterie in vista della nuova stagione televisiva. Ma quest'anno le ferie hanno un sapore diverso. E' infatti la prima volta dopo tanti anni che affronta questo periodo senza Maurizio Costanzo, scomparso a febbraio di quest'anno. La De Filippi ha deciso di dividersi tra vari posti, così dopo alcuni giorni al mare, in Sardegna , si è rifugiata nella sua amata Ansedonia dove si è rilassata sfogando il suo amore per gli animali, tra passeggiate a cavallo e giochi con i cani.

Per Maria De Filippi in realtà le vacanze sono iniziate nel pieno del... lavoro. I primi giorni passati al mare, sulle spiagge di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, hanno coinciso anche la supervisione delle registrazioni della nuova stagione di "Temptation Island", iniziata lunedì scorso con il record di ascolti. Per lei questi sono ancora giorni in cui gli impegni professionali sono dietro l'angolo ma questo non impedisce di trovare il momento per rilassarsi.

Come poi ha fatto all'Argentario, nella sua amata villa Sadula di Ansedonia, proprio quella residenza che Maurizio Costanzo definiva "La mia meraviglia". Qui ha trovato soprattutto il contatto con la natura e con gli animali, che Maria da sempre ama moltissimo. In questi giorni la De Filippi ha trovato il modo di tornare a montare a cavallo, ritrovando il suo magnifico Overseas, che tratta come sempre con grande affetto. Ma non solo, come ha documentato su Instagram Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria, la conduttrice si diverte sempre con Saki, il bull terrier della Mennoia, che da sempre è una sorta di mascotte della casa di produzione, tanto che spesso appare in studio a "Uomini e donne".