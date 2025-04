Al termine della prima serie, avevamo lasciato Maria sulla passerella della sua prima sfilata con il marchio Lady By Corleone, nel mirino del killer di mafia Tony Zerilli (Christian Burruano) pronto a fare fuoco. Ed è proprio da qui, dal momento in cui Tony Zerilli spara alcuni colpi di pistola che comincia la seconda stagione di “Maria Corleone”. Durante il caos che scoppia nei momenti successivi la sparatoria, il killer riesce a fuggire. Sulle sue tracce si getta da una parte la famiglia Corleone, con in testa Don Luciano e, dall'altro, la polizia guidata dal PM Luca Spada. Che cosa farà Maria? Seguirà l’istinto dei Corleone e cercherà di farsi giustizia da sola eliminando Tony Zerilli? O per una volta si affiderà a Luca e alla legge così da poter ricucire il rapporto con lui e provare a vivere come una famiglia normale? Per Maria si tratta di una scelta difficilissima, divisa tra l’amore che ancora prova per Luca e per il loro bimbo e l’istinto criminale.