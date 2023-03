"C'è posta per te", Marco Mengoni è la sorpresa per Monica e canta "Due vite" 

Marco Mengoni è l'ospite dell'ultima puntata di "C'è posta per te", il people show di Maria De Filippi giunto alla ventiquattresima edizione. Il cantautore, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, ha incontrato Monica. La donna di Galatina (Lecce), abbandonata dal primo fidanzato, ha cresciuto da sola la figlia Monica tra sacrifici e ristrettezze economiche. "Vivevamo in simbiosi. Lavoravo in lavanderia e ti portavo con me perché all'uscita di scuola non c'era un papà. Per quanto ci provassi a farti anche da padre non ci sono riuscita e per questo ti chiedo scusa", scrive Monica in una lettera. "Avevo perso mio papà e mai avrei voluto farti vivere la stessa mancanza".

Monica spende parole dolci anche per il marito Marco che ha accettato Marta come una figlia e di esserle stata sempre vicino. "Grazie per avermi dato la famiglia che ho sempre sognato", dice la donna. A quel punto Marco Mengoni, accolto dall'ovazione del pubblico, scende le scale del programma di Canale 5 e si mette seduto accanto all'uomo e a Marta, sua "fan" da sempre. "Mi auguro un giorno di diventare anch'io parte di un nucleo così unito e tenace come la vostra famiglia", dice il cantante che poi invita i tre alla tappa pugliese del suo tour.