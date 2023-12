Marco Mazzoli tiene fede alla promessa: ecco la proposta di matrimonio alla sua Stefania

Lo speaker radiofonico vincitore dell'ultima edizione de "L'Isola dei famosi" ha fatto la proposta come promesso in diretta tv su Canale 5

risposarlo. Lo speaker radiofonico lo aveva promesso in diretta tv durante l'ultima edizione de "L'isola dei famosi" , che lo ha visto trionfare, e adesso ha mantenuto la parola. Il tutto immortalato in un video girato nella loro casa di Miami: Marco si è inginocchiato e ha chiesto a Stefania Pittaluga "mi vuoi risposare?" mostrandole l'anello. E lei ha risposto con un eloquente: "Amore siii! Finalmente!".

"L'ho promesso in circostanze decisamente insolite (in diretta tv su Canale5), puzzavo come una pattumiera ed ero molto scosso dagli eventi! - ha scritto Marco come accompagnamento del video della proposta di nozze -. Ci ho messo un po' a realizzare il tuo sogno, in queste cose sono parecchio imbranato e goffo, ma sappi che Ti Amo immensamente e mi scoppia il cuore quando ti vedo felice! Senza tagli, senza filtri, tutto estremamente semplice e improvvisato…come la nostra vita!".

Il primo matrimonio "insoddisfacente" Questa nuova proposta era un sogno che Stefania Pittaluga coltivava da tempo. Perché se la coppia è sempre stata unita e affiatata, le circostanze in cui erano avvenute le prime nozze avevano soddisfatto più Marco che non la ragazza, come lo stesso mazzoli aveva confessato durante un confessionale all'Isola. "Mia moglie è una donna fortissima, è così forte che è riuscita a cambiarmi. Mi ha migliorato come essere umano - aveva detto -. Lei odia il fatto che ci siamo sposati a Miami con 130 dollari. Lei sogna il matrimonio". E in quell'occasione era scattato l'impegno pubblico: "Prometto davanti a tutti - aveva continuato Marco - che quando esco da qua organizzo un vero matrimonio a mia moglie e vi invito tutti. Lei è la mia metà perfetta, l’esatto 50% che mi manca. Lei mi completa".