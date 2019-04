Marco Maddaloni dà lezioni di judo a Sarah Altobello a "La Parola Chiave"

Lui ha vinto l'edizione appena conclusa dell'Isola dei Famosi, lei si è distinta per il suo brio e la capacità di far ridere (spesso involontariamente con qualche gaffe) soprattutto la Gialappa's Band. Il reality è finito ma c'è ancora qualcosa che Marco Maddaloni e Sarah Altobello hanno da raccontare a "La parola chiave", il format che li mette di fronte alle parole più utilizzati dagli utenti del web per cercare informazioni su di loro.



"Mi sono accorta della somiglianza con Melania Trump qualche anno fa, mentre ero in un supermercato di cui non posso dire il nome." Nota per la sua somiglianza con la moglie del presidente Trump, Sarah spiega subito da dove è nato il tutto. "La commessa mi guardò e disse che ero uguale a Melania". Sarah è però famosa anche per aver inventato parole di cui solo lei conosce il significato, tra cui "scatamurro" e "bombage", e sulle quali prova a fare chiarezza.



Per contro Marco rivela che, dopo anni di combattimento e colpi presi, non sente molto bene quando parlano gli altri a causa delle orecchie deformate. "Una cosa stupenda," ironizza, "il mio segreto per vincere l'Isola". Parlando poi del clan Maddaloni, che si impegna a combattere la delinquenza, ne approfitta per mostrare a Sarah qualche mossa di judo... usandola proprio come avversaria. Conclude poi parlando di Clemente Russo: "Al di là che è il marito di mia sorella, è una persona che stimo molto e devo ringraziare per tutti i suoi insegnamenti".