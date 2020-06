Marco Columbro compie 70 anni, dai successi in tv al buen retiro in campagna

Marco Columbro compie 70 anni, guardalo nei suoi anni d'oro agenzia 1 di 50 IPA 2 di 50 IPA 3 di 50 IPA 4 di 50 IPA 5 di 50 IPA 50 di 50 IPA 50 di 50 IPA 50 di 50 IPA 50 di 50 IPA 10 di 50 IPA 11 di 50 IPA 12 di 50 IPA 13 di 50 IPA 14 di 50 IPA 15 di 50 IPA 16 di 50 IPA 17 di 50 IPA 18 di 50 IPA 19 di 50 IPA 20 di 50 IPA 21 di 50 IPA 22 di 50 IPA 23 di 50 IPA 24 di 50 IPA 25 di 50 IPA 26 di 50 IPA 27 di 50 IPA 28 di 50 IPA 29 di 50 IPA 30 di 50 IPA 31 di 50 IPA 32 di 50 IPA 33 di 50 IPA 34 di 50 IPA 35 di 50 IPA 36 di 50 IPA 37 di 50 IPA 38 di 50 IPA 39 di 50 IPA 40 di 50 IPA 41 di 50 IPA 42 di 50 IPA 43 di 50 IPA 44 di 50 IPA 45 di 50 IPA 46 di 50 IPA 47 di 50 IPA 48 di 50 IPA 49 di 50 IPA 50 di 50 leggi dopo slideshow ingrandisci

Nato a Viareggio (Lucca) il 28 giugno 1950, Columbro a esordito in teatro lavorando con Arturo Gozzo. Nel ’77 ha condotto "Fresco fresco", ha poi partecipato a "C’era due volte" e condotto "Buongiorno Italia" su Canale 5. .

Amatissimo dal pubblico, Columbro vinse nella sua carriera ben tredici Telegatti grazie a trasmissioni di successo come "Tra moglie e marito", "Paperissima", "Scherzi a parte", la fiction "Caro Maestro" "Bellezze sulla neve (con la Cuccarini), "Trenta ore per la vita", ecc… Ha recitato anche nelle fiction "Papà cerca moglie", "Caro maestro", "Leo e Beo", "Il commissario Raimondi", ecc… Ha scritto anche un libro "Mangiamoci su".

Dopo la malattia però per lui ogni tentativo di ricucire il suo rapporto con il piccolo schermo è fallito, come ha raccontato lui stesso in un'intervista al Corriere della Sera: "Per cinque o sei anni ho bussato a tutte le porte, invano, poi me ne sono fatto una ragione, la vita è fatta di cambiamenti".

Marco si è così dedicato quasi esclusivamente al teatro. Nel 2006 ha portato in scena "Tootsie, il gioco dell’ambiguità" con Chiara Noschese, girando l’Italia in tournèe fino a maggio 2007.. Poi è stata la volta di "Romantic Comedy" (2008/2009) con Mariangela D'Abbraccio e la regia di Alessandro Benvenuti, e "Daddy Blues" (2011) con Paola Quattrini e la regia di Vincenzo Salemme. Nel 2011 è tornato in TV nel cast della fiction "Baciati dall'amore" in onda in prima serata su Canale 5 per la regia di Claudio Norza e nello stesso anno ha partecipato ad una sfida ai fornelli con la storica compagna di varietà Lorella Cuccarini in una puntata speciale de "La prova del cuoco", condotto da Antonella Clerici. Ha poi provato a condurre ancora qualche programma ma senza il successo sperato e per trasmissioni a basso audience.

Dal 2012 al 2014 ottiene successo invece con "Il vizietto", riproposizione dell'opera teatrale francese "La cage aux folles" di Jean Poiret, nel quale è protagonista sui palchi di tutta Italia con Enzo Iacchetti. In televisione riappare il 26 aprile 2013 come superospite insieme a Lorella Cuccarini di una puntata di Paperissima condotta da Gerry Scotti e Michelle Hunziker.

Ma si tratta di apparizioni secondarie per Columbro che intanto ha acquistato una proprietà in Toscana e ha costruito la Locanda Vesuna, un albergo a tre stelle nei paraggi di Siena in una zona bucolica e immersa nel verde e ha creato una linea di prodotti alimentari bio che porta il suo nome. Un cambio di vita totale.

L'ex conduttore ha sposato uno stile di vita all'insegna della spiritualità e della sintonia con la natura al punto da aver fatto costruire per il suo albergo una schermatura dall’inquinamento elettromagnetico e una piscina senza cloro purificata dall’ossigeno. Un posto dove viene sollecitata la meditazione e la ricerca spirituale. Durante un viaggio in Tibet e India Columbro ha conosciuto il XIV Dalai Lama. È anche amico di lama Paljin e di lama Gangchen, due tra i principali diffusori del Buddhismo tibetano in Italia.