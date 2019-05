"Vado nelle scuole a parlare dei rischi della ludopatia". Marco Baldini, a "Live - Non è la d'Urso", parla della sua dipendenza dal gioco e si sottopone alle critiche delle cinque sfere. In studio Alda d'Eusanio, che già si era espressa sulla condizione di Marco, ci va giù pesante e dice: "Non mi fai pena, né pietà". L'ex dj e personaggio televisivo, a causa della sua dipendenza ha perso circa 6 milioni di euro, e successivamente è caduto nella rete degli usurai.



Duri anche i commenti di Vladimir Luxuria che dice che quelli come Marco "non vanno compatiti". Ma l'ex spalla destra di Fiorello non è stato solo sommerso dalle critiche. Claudio Lippi ha, infatti, dichiarato: "Stasera si sta facendo una cosa importante, e tu Marco stai dando un bel messaggio al pubblico. Aiuta chi soffre del tuo stesso dramma, a curarsi". Infine l'ex dj, che sta continuando il percorso di recupero, chiede scusa a tutti quelli che ha "fatto soffrire" e lancia un appello a tutte le persone in difficoltà come lui: "Parlate e chiedete aiuto. Non abbiate paura".