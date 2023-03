Manuela Villa: "Per uno scherzo a una suora ho scoperto di essere la figlia di Claudio"

Ospite a "Verissimo" Manuela Villa ricorda quando a 12 anni scoprì di essere la figlia del tenore Claudio Villa: "Grazie a uno scherzo a una suora. Ero giocherellona, le avevo fatto un fantoccio nel letto e lei risentita mi fece una battuta brutta accennando a un uomo che mi manteneva", racconta la cantante romana. "Stavo nel collegio per ragazzine abbandonate perché mia zia era suora. Chiesi a lei perché avevo un cognome diverso da mia sorella e a quel punto mi spiegò tutto quanto", prosegue la figlia del celebre tenore scomparso per un infarto nel 1987.

Un legame per nulla semplice per Manuela Villa: nel salotto del talk show di Canale 5 la cantante ripercorre la lunga lotta per il riconoscimento del cognome e le difficoltà che ha avuto per la sua carriera artistica: "Mi proibivano di esibirmi sul palco, ero sempre sotto inquisizione per la somiglianza con mio padre", spiega.