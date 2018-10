Manovra economica, Gelmini: “L’Italia s’indebita per le persone che stanno comodamente sul divano”

Maria Stella Gelmini all’attacco del reddito di cittadinanza: il capogruppo di Forza Italia alla Camera in diretta a Stasera Italia commenta anche la bocciatura dell’Europa al Def. “Il problema – dice Gelmini – non è l’indebitamento in sé, ma per cosa s’indebita il Paese. Questa è una manovra che metterà in ginocchio l’Italia per dare il reddito di cittadinanza a gente che se ne starà comodamente sul divano”, afferma l’azzurra. L'onorevole compie una distinzione tra debito per investire nelle industrie e nella crescita e misure assistenziali per i disoccupati. Il suo partito, contrario alle misure volute dal governo gialloverde, è sempre stato critico e la Gelmini conclude: “Più che reddito di cittadinanza, lo chiamerei debito di cittadinanza”.