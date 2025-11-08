Logo Tgcom24
Filomena Mastromarino e l'addio alla pornografia: "Benedico il giorno in cui ho lasciato Malena"

A "Verissimo" l'ex attrice hard: "Sono felice di stare accanto a mia madre nel momento del bisogno"

08 Nov 2025 - 20:00
© Da video

Ospite a "Verissimo" Filomena Mastromarino racconta di non avere rimpianti per aver lasciato il mondo della pornografia con Malena. "In tutto questo tempo non mi sono mai, mai voltata indietro, non tornerei mai sui miei passi. Sono felice così, mi sento serena, rilassata e forse più completa come donna" ha confidato a Silvia Toffanin.

"Benedico il giorno in cui ho lasciato Malena perché mi ha consentito di avere più tempo da trascorrere accanto a mia madre" ha proseguito Filomena Mastromarino parlando del dolore per la malattia della madre, un carcinoma polmonare. "Vedere mia madre così coraggiosa nell'affrontare il suo percorso rende coraggiosa anche me. Vorrei che non pensasse a ciò che mi sta togliendo, lei mi ha dato la vita ed è giusto così" conclude Filomena Mastromarino. 

