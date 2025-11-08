Filomena Mastromarino e l'addio alla pornografia: "Benedico il giorno in cui ho lasciato Malena"

"Benedico il giorno in cui ho lasciato Malena perché mi ha consentito di avere più tempo da trascorrere accanto a mia madre" ha proseguito Filomena Mastromarino parlando del dolore per la malattia della madre, un carcinoma polmonare. "Vedere mia madre così coraggiosa nell'affrontare il suo percorso rende coraggiosa anche me. Vorrei che non pensasse a ciò che mi sta togliendo, lei mi ha dato la vita ed è giusto così" conclude Filomena Mastromarino.