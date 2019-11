Madre natura è una ladra, lo scherzo de "Le Iene" a Paola Di Benedetto

i

Paola Di Benedetto in lacrime per colpa de "Le Iene". La showgirl è l’ultima vittima della trasmissione di Italia 1 che, con l’auto della sua manager, ha fatto credere che l'ex Madre Natura fosse complice di un furto di abiti in un negozio. Il piano scatta quando Di Benedetto prova dei costumi per uno shooting, mentre la sua manager ruba scarpe e vestiti facendo poi suonare il metal detector all’uscita.

"Ho preso le cose io", confessa poco dopo la collaboratrice che si oppone immediatamente alla richiesta di Paola di restituire la refurtiva. La situazione si complica in breve tempo perché una volta arrivati alla location dello shooting interviene la polizia che inizia a indagare. Lì il colpo di scena con la manager che dà subito la colpa a Madre Natura. "Lei è complice di furto", accusa il poliziotto dopo aver visto le immagini delle telecamere di sicurezza. L’aria diventa tesa e la modella sembra sempre più alterata. "Mi avete fatto perdere 10 anni di vita”, dice in lacrime Di Benedetto a Niccolò Torielli, intervenuto poco prima che la situazione degenerasse.