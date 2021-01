"Made In Italy", la seconda puntata tra la Maison Missoni e Raffaella Curiel

Mercoledì 20 gennaio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la seconda puntata di “Made in Italy” la prima serie tv che racconta la nascita della grande moda italiana nella Milano degli anni Settanta e che vede protagoniste Greta Ferro e Margherita Buy. In questa puntata assisteremo all’incontro tra Irene e i coniugi Missoni (Claudia Pandolfi ed Enrico Lo Verso).