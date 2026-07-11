L'appuntamento con i film di Lupin è ogni lunedì, per tutta l'estate, alle 21:00 su Mediaset Italia 2.

Ecco il calendario completo del ciclo "film Lupin III":

13/7 Lupin III vs Occhi di Gatto 1aTV

20/7 Lupin III vs Detective Conan

27/7 Lupin III - vs Detective Conan II - Il film

3/8 Lupin e il mago dei computers (Lupin III - Il virus Beta)

10/8 Lupin III: il pericolo è il mio mestiere

17/8 Chi trova Lupin trova un tesoro

24/8 Lupin III - La partita italiana

31/8 Lupin III - Addio, amico mio

7/9 Lupin III - Prigioniero del passato