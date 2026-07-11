Lunedì 13 luglio, alle 21:00 su Italia 2, il film crossover "Lupin III vs Occhi di Gatto" in prima visione tv inaugura il ciclo estivo dedicato al celebre ladro gentiluomo nato dalla mente di Monkey Punch. In questa attesissima pellicola del 2023, trasmessa in chiaro per la prima volta a distanza di tre anni, Lupin e le tre sorelle acrobate si sfidano nel tentativo di accaparrarsi alcuni preziosi dipinti capaci di svelare un mistero del passato. Il film è interamente realizzato con la moderna tecnica d'animazione CGI tridimensionale.
L'appuntamento con i film di Lupin è ogni lunedì, per tutta l'estate, alle 21:00 su Mediaset Italia 2.
Ecco il calendario completo del ciclo "film Lupin III":
13/7 Lupin III vs Occhi di Gatto 1aTV
20/7 Lupin III vs Detective Conan
27/7 Lupin III - vs Detective Conan II - Il film
3/8 Lupin e il mago dei computers (Lupin III - Il virus Beta)
10/8 Lupin III: il pericolo è il mio mestiere
17/8 Chi trova Lupin trova un tesoro
24/8 Lupin III - La partita italiana
31/8 Lupin III - Addio, amico mio
7/9 Lupin III - Prigioniero del passato