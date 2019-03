Luke Perry, le sue condizioni restano "devastanti"

Non migliorano le condizioni di Luke Perry, l'attore che ha avuto un ictus nella sua casa a Los Angeles. Per i medici, le sue condizioni restano "devastanti" come appena ricoverato. "Non ci sono parole per raccontare la mia sofferenza. Preghiamo tutti perché ti riprenda al più presto". E' invece il drammatico post, su Instagram, di Ziering, lo Steve di Beverly Hills 90210, che ha postato una vecchia foto abbracciato al collega e amico Perry.