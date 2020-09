Ludovica Valli è incinta: "Ti aspettiamo anima mia..."

"Realizzo uno dei miei sogni più grandi con il mio amore grande accanto a me sempre...", con un lungo post e un video in cui mostra i primi accenni di un pancino in crescita Ludovica Valli annuncia sui social di essere in dolce attesa. L'ex tronista di "Uomini e Donne" e il suo compagno Gianmaria Di Gregorio diventeranno presto genitori del loro primogenito.

Nel video, che Ludovica Valli titola con "Noi, qui, dove tutto ebbe inizio", l'ex tronista, 23 anni, celebra l'amore per il suo Gianmaria e annuncia, dopo mesi di indiscrezioni, la sua gravidanza.

Lo fa con un lungo ed intenso post: "La bambina che scappava di casa, la ragazzina che prendeva un aereo solo andata per Formentera, la ragazza delle “sei di mattina”, che a 18 anni approdava in tv ed ha vissuto altissimi e bassissimi. La piccola donna che ha cambiato città per amore e poi ha pianto per amore, ha cercato l’amore strappandosi anche il cuore da petto. La donna che ha preso la sua vita, l’ha distrutta e poi ha edificato castelli di sabbia crollati e poi ricostruiti fino a costruire quella che oggi è una vita nuova … quella bambina, quella ragazzina, quella donna sono sempre io e oggi io, proprio io, realizzo uno dei miei sogni più grandi con il mio amore grande accanto a me sempre, quella bambina ora ha una casa da cui non vuole scappare, un amore vero e un cuore in più che batte dentro di se, ti aspettiamo anima mia...".

Da qualche mese i suoi fan avevano cominciato a sospettare qualcosa. L'ex tronista aveva manifestato qualche malessere non meglio precisato e alla Mostra del Cinema di Venezia la bella Ludovica, che è la sorella minore di Beatrice Valli, si è presentata con un vestito decisamente coprente... Adesso l'annuncio ufficiale del lieto evento a cui la giovane coppia si sta preparando.

