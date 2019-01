Lucrezia Lante della Rovere: “Quella volta che mi trovai Bettino Craxi sulla porta di casa”

Lucrezia Lante della Rovere ha parlato per la prima volta della scomparsa della mamma, Marina Ripa di Meana, che se ne è andata ormai più di un anno fa, il 4 gennaio del 2018. Ricordando il rapporto, tra alti e bassi, tra madre e figlia però l’attrice italiana si sofferma su un aneddoto molto curioso: “Mamma voleva che io e Giovanni (Malagò, compagno per 4 anni di Lucrezia e padre delle due gemelle) facessimo delle promesse di matrimonio – racconta a “Verissimo” – e così un giorno dissi a Giovanni: ‘Vieni a casa che mia mamma ci tiene e facciamo questa cosa’”. E sulla porta d’ingresso della casa però non c’era un amico o un parente come testimone delle promesse di matrimonio della coppia, bensì…l’allora presidente del Consiglio, Bettino Craxi, grande amico di Marina. “Io non me l’aspettavo assolutamente, mi sono bloccata e ho iniziato a guardare male mia madre, come a dirle: ma secondo te posso fare delle promesse davanti a quest’uomo che neanche conosco?”