"Love is in the Air", le trame della settimana

"Love is in the Air" è su Canale 5 tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.30. Qui sotto tutte le anticipazioni sugli episodi dal 19 al 23 luglio.

Il rapporto tra Eda e Serkan si fa sempre più intenso e il ragazzo decide di regalarle una stella.

Nel frattempo, Selin e Ferit, dopo un confronto, si riavvicinano e passeggiano insieme, ma a un tratto Selin vede Serkan e Eda in atteggiamenti romantici.

A questo punto Selin trova il coraggio di parlare con Serkan e gli dice che nonostante sia ancora innamorata di lui, ha decido di impegnarsi seriamente con Ferit e che non lavoreranno più insieme.

Ma quando arriva il giorno del matrimonio tra Selin e Ferit, lui spiazza tutti dicendo di non poter fare questo passo così importante e lascia Selin sola sull’altare.