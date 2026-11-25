"Kiralik Ask", questo il titolo originale della serie, racconta le vicende dei due protagonisti Defne Topal e Ömer İplikçi. Lei, insieme al fratello e alla sorella, si è trasferita a casa della nonna dopo la morte dei genitori e ha iniziato a lavorare come cameriera in un ristorante. Lui è un uomo d'affari impegnato nella gestione dell'attività di famiglia. Il primo incontro tra i due avviene in maniera casuale, quando Ömer finge che Defne sia la sua fidanzata e arriva a baciarla.



Quello che dovrebbe diventare un imbarazzante ricordo, in realtà sarà l'inizio di un rapporto che li vedrà sempre più complici a causa di un losco accordo che coinvolge Defne e lo zio di Ömer.