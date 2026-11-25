Un piccolo assaggio di quello che vedremo in onda nei primi episodi di "Love For Rent", la nuova serie turca disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.
Ecco quello che accadrà nelle puntate offerte nella settimana dal 30 novembre al 4 dicembre.
Love For Rent, le anticipazioni dal 30 novembre al 4 dicembre
Invitata da Omer alla festa, Defne si presenta trasformata e lo lascia senza parole, sotto lo sguardo geloso di Sinan e Yasemin.
Defne viene vista uscire con Sinan dopo il ballo con Omer. All'alba si scopre il furto del prototipo, e i sospetti si concentrano su Defne. Licenziata e accusata di aver rubato il prototipo delle scarpe, Defne è determinata a dimostrare a Omer la sua innocenza.
Intanto, Omer è in fermento per l'arrivo degli stilisti italiani, ai quali deve presentare le famose scarpe scomparse. Infine, recuperato il prototipo che salva la Passionis, Neriman passa al contrattacco: ricatta Yasemin e la costringe ad abbandonare l'azienda.
"Love For Rent", la trama
"Kiralik Ask", questo il titolo originale della serie, racconta le vicende dei due protagonisti Defne Topal e Ömer İplikçi. Lei, insieme al fratello e alla sorella, si è trasferita a casa della nonna dopo la morte dei genitori e ha iniziato a lavorare come cameriera in un ristorante. Lui è un uomo d'affari impegnato nella gestione dell'attività di famiglia. Il primo incontro tra i due avviene in maniera casuale, quando Ömer finge che Defne sia la sua fidanzata e arriva a baciarla.
Quello che dovrebbe diventare un imbarazzante ricordo, in realtà sarà l'inizio di un rapporto che li vedrà sempre più complici a causa di un losco accordo che coinvolge Defne e lo zio di Ömer.