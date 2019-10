Lory Del Santo difende in tv l'ex Rocco: "Non mi ha tradito, Manila Gorio ci prova con tutti"

Lory Del Santo e Rocco Pietrantonio sono tornati a "Pomeriggio Cinque" per parlare della loro storia d'amore ormai finita ma, salvo qualche punzecchiatina, i due ex hanno fatto fronte comune contro Manila Gorio . La PR qualche anno fa aveva fatto tremare la coppia, dichiarando di aver avuto notti di fuoco con Rocco. "E' tutto falso,,, E' lei ci prova con tutti, anche con il mio attuale compagno", ha sentenziato Lory.

Rocco chiarisce che lui e Manila Gorio si incontrarono per condurre insieme un evento. il giorno dopo, però, ricevette una brutta sorprese: "Vidi le foto di me e Manila su tutti i giornali, perché lei aveva chiamato e pagato un fotografo per una finta paparazzata". Lei, però, controbatte: "Hai tradito Lory con me. Dovresti avere il coraggio di dire la verità, ammettere di essere stato con una donna transessuale bellissima come me".

Nel dibattito si inserisce nel dibattito, per difendere Rocco: "Smania dalla voglia di dire con chi è stata e con chi ha dormito. Se vuoi parlare degli uomini con cui sei stata parla di loro, non inventarti storie che non esistono".