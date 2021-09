Loretta Goggi dice addio ai social: "Ho ricevuto insulti per il playback e body shaming"

Loretta Goggi abbandona i social. La decisione è arrivata dopo la sua recente esibizione sul palco dell'Arena di Verona in cui ha celebrato i quarant'anni del suo celebre successo "Maledetta Primavera": per la cantante, attrice e conduttrice televisiva sono stati troppi gli insulti ricevuti sul web.

Offese legate alla sua performance in playback e al suo look: "Ho deciso di allontanarmi definitivamente dai social e dai relativi insulti che oltre a ledere la libertà di chiunque su come desideri vestirsi - si legge nel suo post, mostrato in diretta a "Pomeriggio Cinque" - offendono il comune senso del buon gusto".