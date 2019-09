I numerosi fan del programma potranno entusiasmarsi ancora una volta seguendo le avventure dei 12 nuovi concorrenti (tra i 9 e i 12 anni) che affronteranno tante inedite e avvincenti sfide nello scenario di una nuova, misteriosa e incontaminata isola. Anche quest’anno i ragazzi dovranno superare numerose prove per riuscire ad ottenere il titolo di eroe/eroina e conquistare l’ambitissimo premio finale: un viaggio in giro per il mondo con la propria famiglia.



Nel corso delle 11 puntate i concorrenti dovranno, infatti, dimostrare di possedere le qualità di un vero eroe, mettendo in campo tutta la loro forza, spirito di squadra, intelligenza e creatività per restare in gara il più a lungo possibile. Il Trono degli Eroi, la Spiaggia degli Squali, la Baia deli Eroi, la Riva deli Audaci, il Sentiero degli Eroi, il Colle Roccioso e la Baia Segreta, saranno i set delle avventurose sfide, individuali e di gruppo, che li vedranno impegnati.



Intanto per conoscere gli aspiranti eroi che durante i casting si sono cimentati in giochi ed attività dal 9 settembre, tutti i giorni alle 19.50, va in onda lo speciale di 5 puntate "Aspettando "L'Isola degli eroi", per vivere i momenti più divertenti ed emozionanti di un evento itinerante che ha "viaggiato" per l’Italia, facendo tappa a Roma, Milano e Bari a fine maggio.