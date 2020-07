Lorenzo Amoruso sbotta dopo le parole di Manila Nazzaro: "Per me può finire qua"

Continua a correre tra Roma e Firenze il percorso nei sentimenti di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. La coppia a "Temptation Island" continua a discutere a distanza sulla possibilità di andare a vivere insieme, nessuno dei due però vuole andare a vivere nella città dell'altro.

Manila continua a sostenere la sua idea, ancor di più dopo aver ascoltato le parole del suo fidanzato nel primo pinnettu: "Non riesco a sopportare l'idea di dovermi far mantenere da lui - ha detto l'ex miss Italia - lui a Firenze non lavora, io a Roma lavoro e ho i miei figli".







Parole che non sono andate giù a Lorenzo: "Per me Filippo può finire qui, puoi anche andarla a chiamare adesso". Come finirà il loro viaggio nei sentimenti? Lo sapremo nell'ultima puntata di "Temptation Island" giovedì 30 luglio in prima serata su Canale 5.