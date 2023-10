Gli altri programmi

Lorenza Cingoli, che era nata ad Ancona e aveva una Laurea in Storia moderna e contemporanea e un diploma di dottorato di ricerca in storia economica, si è distinta anche come sceneggiatrice di film, come il cartoon "Johan Padan a la descoverta de le Americhe" insieme a Dario Fo, o come il lungometraggio "Berni e il giovane faraone", ambientato nelle sale del Museo Egizio di Torino, insieme a Martina Forti, oltre che di serie di fiction per ragazzi e soprattutto di libri e racconti per giovani e giovanissimi.