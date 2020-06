Addio a Tinin Mantegazza, "papà" di Dodò de "L'albero azzurro"

È morto Tinin Mantegazza. L'artista e scenografo aveva 89 anni ed era noto per essere stato il creatore dell'uccello Dodò, pupazzo protagonista della storica trasmissione per bambini "L'albero azzurro" che proprio quest'anno festeggia il trentennale. Ma è stato anche protagonista di spicco del teatro per ragazzi, illustratore e autore di libri per l'infanzia, nonchè inventore delle "telefiabe". Dopo un malore era stato ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena. "Perdiamo un artista unico e in grado di trasmettere tanto anche in valori. Tuttavia voglio ricordare Tinin con un sorriso e il ricordo della sua 'vela di luce' che siamo riusciti a riaccendere e si illuminerà sul porto di Cesenatico ad ogni calar del sole", ha commentato Matteo Gozzoli, sindaco di Cesenatico, dove Mantegazza viveva da oltre 30 anni.