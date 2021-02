Lorella Cuccarini rispolvera il suo balletto da "9 settimane e 1/2" per Columbro

Per San Valentino Lorella Cuccarini ha voluto omaggiare un suo storico partner lavorativo: Marco Columbro. I due hanno condiviso gli studi televisivi per anni e il loro sodalizio artistico iniziò proprio il 14 febbraio del 1989, con uno strip-tease alla "9 settimane e 1/2" per lo show di Canale 5 "Una sera c'incontrammo". "Quando giocavamo ad interpretare le scene di alcuni film cult", ricorda nostalgica Lorella.

Nel video si vede la Cuccarini interpretare sinuosa il ruolo di Kim Basinger, sulle note della celebre "You Can Leave Your Hat On" di Joe Cocker. A godersi lo spettacolo Columbro, nel ruolo che fu nel 1986 di Mickey Rourke.

Marco e Lorella sono stati tra i protagonisti indiscussi della televisione Anni Novanta. Insieme hanno condotto due edizioni di "Buona Domenica", cinque edizioni di “Paperissima” e quattro maratone benefiche di "Trenta ore per la vita". Nel 2001, dopo aneurisma cerebrale che ha colpito Columbro, le loro strade lavorative si sono divise ma hanno continuato a essere amici e sostenersi l'un l'altra.

