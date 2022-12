"Look at me - Operazione sposa" debutta su Infinity

Protagoniste sono sei future spose (una a episodio) che si regalano un sogno: una giornata a farsi truccare, acconciare e abbigliare, in vista del matrimonio, da tre diversi lookmaker provenienti dal The Lookmaker Institute. Alla fine di ogni episodio, la protagonista decreta chi, fra i tre lookmaker, è il vincitore e l'accompagnerà nel giorno più bello della sua vita. A fare da filo conduttore tra un momento e l'altro, tra uno shop e l'altro, è il giornalista ed esperto di bon ton Nicola Santini , con la partecipazione speciale di Ilaria Villani , stilista di abiti da sposa.

Nel corso dei sei episodi, ognuno della durata di quindici minuti, Nicola Santini ci fa scoprire i dietro le quinte dei preparativi di un matrimonio dal punto di vista del look della sposa: dalle prove per ottenere il trucco e l'acconciatura perfetti, agli accorgimenti per individuare l'abito ideale.

Le protagoniste della prima stagione di "Look at me - Operazione Sposa" sono sei aspiranti spose, tutte con una storia unica: l'influencer Martina, la designer Lucia, l'office manager Arianna, la campionessa Angela, l'insegnante Arianna, la segretaria Marisa. Sei storie di vita divertenti, emozionanti, toccanti. Look at me - Operazione Sposa è la prima produzione realizzata da Quadrio in collaborazione con Overclock.