Lo sfogo di Carmen Di Pietro: "Mia mamma mi ha abbandonato da quando ha conosciuto il suo nuovo fidanzato”

Carmen Di Pietro non ci sta. Nella prima puntata del 2019 di “Domenica Live”, la showgirl e attrice si è nuovamente scagliata contro sua madre, colpevole secondo lei di averla abbandonata dopo aver conosciuto il suo nuovo fidanzato, un muratore polacco di 43 anni, trent’anni più giovane della signora Emma.



In studio da Barbara D’Urso la figlia si è rivolta contro la madre: “Non rispondi mai al telefono, non ci sei mai per me e per i tuoi nipoti. Fino a un anno fa avevo una mamma ora non ce l’ho più”. Emma però risponde subito alle accuse della figlia, preoccupata dal fatto che l'amore dell’uomo sia più di interesse che sincero: “Lui mi ama, è un gran lavoratore e non si è mai fatto offrire neanche un caffè. Io non ti rispondo perché esco con le amiche e comunque ho sempre fatto da nonna ai tuoi nipoti. A 72 anni potrò pensare a me stessa?”.