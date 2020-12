Lo scherzo di Mario Balotelli ed Enock all'amico: la torta nuziale finisce in acqua

Mario Balotelli e il fratello Enock rovinano il matrimonio del loro amico Antony. Il calciatore e l'ex concorrente del "Grande Fratello Vip", insieme a "Le Iene" hanno deciso di vendicarsi per gli scherzi organizzati dal loro migliore amico con la complicità del del programma di Italia 1.







Leggi Anche Alba Parietti si fidanza con un 29enne: lo scherzo a Francesco Oppini

Così, Mario ed Enock hanno pensato bene di sfruttare il giorno del matrimonio di Antony per attuare la loro vendetta, buttando in acqua la torta nuziale. Gli sposi restano senza parole, ma una volta scoperto lo scherzo, Antony ha parole dolci per i due fratelli: "Se non esistessero bisognerebbe inventarli".