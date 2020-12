La suora è incinta del figlio, lo scherzo de "Le Iene" a Pippo Franco

Pippo Franco diventa nonno? È quello che hanno fatto credere "Le Iene" al popolare comico, ma non è finita qui: infatti, la ragazza incinta del figlio Gabriele è una suora moldava. Una vera e propria mazzata per il re del Bagaglino, da molti anni ormai fervente cattolico.

Pippo Franco non vuole credere alla scena a cui assiste: una suora incinta del figlio, mentre si sottopone all'ecografia in una clinica di Roma. E quando Gabriele accenna all'interruzione di gravidanza, il comico sbotta: "In me troverai un nemico, non si può tornare indietro ora". Poi la rivelazione dello scherzo: "Quindi la suora è la sorella del Grande Fratello?", dice con un sorriso.