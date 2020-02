“Live – Non è la d’Urso”, Pasquale Laricchia si difende dall’ex Victoria: “Mi accusa di violenze, ma ci sono problemi di soldi”

Le accuse di Victoria Pennington contro Pasquale Laricchia continuano: secondo la donna, l’ex gieffino fu violento durante tutta la loro relazione. Pugni e maltrattamenti andati avanti per anni, ma di cui non c’è nessuna documentazione. A “Live – Non è la d’Urso”, Pasquale Laricchia si è difeso da queste accuse: “Victoria dice queste cose per problemi di soldi: avevamo una società insieme e mi ha lasciato dei debiti". Inoltre, l’ex gieffino ha presentato una denuncia, depositata anni fa, contro la donna per aver affermato già in passato di essere stata picchiata da lui.