"Live - Non è la d'Urso" riparte da Fabrizio Corona e dalla reunion del primo "Grande Fratello"

Prende il via domenica 13 settembre , in prima serata su Canale 5, la terza edizione di " Live - Non è la d'Urso ", il programma condotto da Barbara d’Urso , targato Videonews. Tanti ospiti, esclusive e interviste ai protagonisti del momento: da Fabrizio Corona a Gina Lollobrigida , da Angela Chianello di Mondello ai partecipanti della prima edizione del " Grande Fratello " che si riuniranno per l'occasione.

LEGGI ANCHE:

Mediaset, in un video promo le novità in arrivo per la stagione televisiva | Entra e guarda

Corona torna in tv a un anno e mezzo dall’ultimo arresto, mentre Gina Lollobrigida potrà raccontare la sua verità insieme ad Andrea Piazzolla, il discusso assistente personale da anni accanto alla diva. E ancora, Nicoletta Mantovani, vedova del grande tenore Luciano Pavarotti, farà un importante annuncio.

A 20 anni dalla messa in onda del "Grande Fratello" e alla vigilia della partenza della nuova edizione del "Grande Fratello Vip", Barbara d’Urso accoglierà per una reunion gli ex partecipanti del primo grande reality andato in onda su Canale 5. Infine sarà in studio Angela Chianello di Mondello, nota al pubblico per la sua frase tormentone "Non ce n’è Coviddi" e sbarcata su Instagram proprio questa settimana raccogliendo numeri da influencer.

Come sempre nella trasmissione sarà centrale il ruolo del pubblico a casa che potrà esprimere il “Live Sentiment” delle storie raccontate in studio attraverso l’APP e il sito di Mediaset Play (www.live.mediasetplay.it).

POTREBBE INTERESSARTI: