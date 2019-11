"Live - Non è la d'Urso", Marco Predolin contro Ricky Tognazzi: "Sei uno st****o"

"Finalmente sono qui dopo due anni per guardare in faccia questo st****o". E' l'attacco di Marco Predolin contro Ricky Tognazzi a "Live - Non è la d'Urso". Il conduttore e il regista, tempo fa, avevano discusso via social a seguito della partecipazione di Simona Izzo, moglie di Tognazzi, al "Grande Fratello".

In studio i due hanno iniziato a insultarsi e a minacciarsi fino a quando la padrona di casa, Barbara d'Urso, è intervenuta per placare i toni della discussione. Il tutto si è concluso nel migliore dei modi: con le scuse di Predolin e un forte abbraccio tra i due.