Lite tra Armando e Veronica a "Uomini e Donne", Maria De Filippi interviene: "Lei ha difeso il suo interesse per te"

Nella puntata del 27 novembre di "Uomini e Donne" si è scatenata una discussione su più fronti: a dare inizio al tutto sono stati Armando e Veronica quando, seduti al centro dello studio, si sono affrontati a viso aperto. Lui ha definito "grave" l'incontro tra Veronica e Simone in stazione, voluto da lei in modo da ribadire al corteggiatore la sua preferenza per Armando.



"Mi hai mentito, mi hai preso per i fondelli. Tu dovevi andare a cena con Simone e io ti ho detto: 'Ma come? Esci a cena con uno che ti ha trattato in quel modo?'. Ti ho visto discutere al telefono con qualcuno, entro al ristorante e ti chiedo con chi discutevi ed era Simone. Torno a Napoli con la speranza che tu avessi capito come mi sono comportato io e come si è comportato lui e, invece, la mattina dopo, convinto che tu avessi chiuso con Simone, mi dice che ti vedi con lui! Per tre settimane, mi hai accusato di essermi visto con altre donne! Mi hai mentito per tre settimane!"



Non contento, Armando ha poi lasciato intendere di essere stato respinto da Veronica quando ha tentato un approccio fisico con lei, aggiungendo che è poi normale per lui uscire con altre persone. Solo a quel punto Veronica ha detto tutta la verità sul suo incontro con Simone.



"Io e Simone ci siamo sentiti. Lui ha chiesto di vedermi e io gli ho detto che non era il caso. Sono andata a dirgli di persona che preferivo Armando. Non gliel'ho detto ad Armando perché, con lui, come in questo caso, non riesco a parlarci."



Maria De Filippi prende le parti di Veronica, dicendo che ha agito così per difendere il suo interesse verso Armando. Nel mentre, al tronista scoppia in lacrime: "Quando devo fare una cosa, l'affronto, nel bene e nel male".



La lite passa allora tra Simone e Armando, che rivela di aver visto il corteggiatore baciarsi fuori dagli studi con Valentina F. - cosa negata da entrambi. La discussione deraglia completamente, coinvolgendo anche Valentina Autieri con cui Simone si sarebbe baciato in precedenza. Sentendolo dire che per lui quel bacio (omesso dalla redazione) non ha avuto rilevanza, perde le staffe: "Simone, mi hai rotto veramente il caz*o! O se ne va lui o me ne vado via io!"