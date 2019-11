Lite Cuccarini-Parisi, interviene Pippo Baudo: "Voglio bene a entrambe, mi auguro facciano pace"

La rivalità tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini ha radici lontane, dai tempi di "Fantastico" quando le due affiancavano Pippo Baudo nella conduzione del programma come soubrette. Si è parlato molte volte di questa lite, le cui ragioni rimangono ancora oscure.

Il conduttore è stato ospite nel programma di Chiambretti “La Repubblica delle Donne“ e il padrone di casa non ha perso l'occasione per chiedergli un parere a riguardo. Il pensiero di Baudo è stato molto chiaro, né ci sono state parole forti nei confronti delle due litiganti. "Io non comprendo questa cosa“, ha spiegato in collegamento. “Voglio bene a entrambe. Spero che facciano pace, perché sono mamme entrambe e diventeranno nonne quanto prima. Abbracciamoci".