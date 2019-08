Heather Parisi torna alla carica contro la Cuccarini e stavolta interviene la Dalla Chiesa

Sebbene non taggata dalla Parisi, che la "ballerina sovranista" fosse proprio Lorella Cuccarini era chiaro a tutti: al secondo appuntamento il suo programma "Gran Tour", ha totalizzato ascolti molto bassi. A difendere la collega e amica è intervenuta a questo punto Rita Dalla Chiesa: "Perché queste battutine al vetriolo contro #LorellaCuccarini?, ha chiesto la conduttrice di 'Forum' rispondendo al twwt della Parisi: "alla faccia della solidarietà fra colleghe. Faccio bene io che non ci ho mai creduto...Eppure tu sei una professionista intelligente, brava, che bisogno c'è di attaccare #LORELLA così?".



La replica dell'americana, che con la Cuccarini si è già più volte scontrata via social, soprattutto su questioni politiche, viste le divergenze ideologiche (la conduttrice Rai si è dichiarata "vicina" al pensiero di Salvini, la Parisi più a sinistra, ndr): "Nel tuo profilo vedo tanta solidarietà per gli animali e ora per le colleghe. Ti fa onore. Te ne farebbe ancora di più se ce ne fosse un po' anche per i deboli, gli emarginati e i ghettizzati. Ma non c'è ne è traccia. A guardare a certi likes, sembri un po' di parte ....", ha scritto la Parisi. E sui social si è aperta un'accesa discussione a colpi di sostenitori dell'una o dell'altra... come nei migliori forum da spiaggia di fine estate!