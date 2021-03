L'infermiera Alessia Bonari: "Il mio compenso per Sanremo? Devoluto per le cure ai malati terminali"

Dal palco del Festival di Sanremo durante la prima serata, Alessia Bonari, l’infermiera diventata simbolo della lotta al Covid-19, ha voluto mandare il suo messaggio accorato: "La situazione è sempre la stessa, non bisogna abbassare la guardia". Ma la 24enne ha deciso di rendere ancora più concreto il suo appello con un gesto esemplare: "Ho scelto di devolvere il mio compenso per le cure ai malati terminali".

Lo ha dichiarato la stessa Alessia al Corriere della Sera.

Un gesto che fa onore alla giovane infermiera e che è frutto di una scelta molto significativa ed esemplare in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo. La scelta di chi ha davvero a cuore la vita degli altri e si mette a disposizione dedicando il proprio tempo senza chiedere nulla in cambio, come Alessia ha fatto nei lunghi mesi del lockdown, lavorando giorno e notte con la mascherina sul volto.

Alessia Bonari, l'infermiera diventata un simbolo dopo la foto postata su Instagram con i segni della mascherina durante la pandemia, è arrivata al Festival di Sanremo per portare il suo messaggio: "La situazione è sempre la stessa, ci tengo a mandare il messaggio che non bisogna abbassare la guardia. Bisogna continuare a stare attenti e uniti, tutti insieme ce la faremo".

La foto pubblicata sul suo profilo Instagram, in cui il suo volto è segnato proprio dalla mascherina, in quei giorni ha fatto il giro del web, diventando il simbolo di chi lotta senza tregua contro il Covid.

Raggiunta poi anche dal quotidiano La Repubblica Alessia ha aggiunto: "Ho accolto con grande onore l'invito della serata inaugurale, soprattutto perché mi ha dato la possibilità di lanciare un messaggio importante. È stata una bellissima parentesi, ma la mia vita di tutti i giorni è un'altra...".