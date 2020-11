L'incubo di Arianna David, vittima di uno stalker per anni: "Mi ha perseguitata"

"Ho vissuto un incubo per tre anni". Inizia così il racconto shock di Arianna David che, a "Mattino Cinque", parla delle violenze fisiche e psicologiche subite da uno stalker. "Mi sento tanto in colpa, non sono una sprovveduta, non capisco come ho fatto a cadere in qualcosa di simile, non mi sono resa conto di quello che stava succedendo" spiega l'ex miss Italia con le lacrime agli occhi.

Anni tremendi in cui ha subito di tutto da quest'uomo: dalle minacce con una pistola puntata alla testa a quelle con l'acido . "Lui mi picchiava molto, non ne ho mai parlato in tv, ho rifiutato anche diverse ospitate. Ha anche provato ad investirmi e mi sono nascosta sotto un pulmino per mezz'ora aspettando aiuto" prosegue.