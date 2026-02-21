Liliana Resinovich, la cugina: "Sterpin era più di un amico speciale"
Ospite a "Verissimo" parla Silvia Radin: "Cercava la verità come noi"
© Da video
Ospite a "Verissimo" Silvia Radin torna a chiedere la verità sulla morte della cugina Liliana Resinovich, la donna scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata, senza vita, il 5 gennaio successivo. "Vogliamo sapere chi l'ha picchiata, soffocata e portata in quel boschetto", dice la donna che poi rende omaggio a Claudio Sterpin, l'amico di Lilly morto a 86 anni il 14 febbraio scorso.
"Ha trascurato la sua salute per combattere per lei", spiega Radin che chiede di ricordare Sterpin non solo come l'"amico speciale". "Era un atleta che ha insegnato a tanti ragazzi il valore dello sport, era un bersagliere, Cavaliere della Repubblica, donatore di sangue premiato tante volte". Nonostante il forte legame con la cugina, Silvia Radin ribadisce di non sapere di quella relazione nata fuori dal matrimonio con Sebastiano Visintin.
"Come Claudio, pensiamo anche noi che prima della scomparsa Liliana possa aver detto la verità al marito", dice Silvia Radin che poi aggiunge: "Che motivo avrebbe avuto altrimenti di litigare la sera prima e di scansarsi dal bacio nella cena con Gabriele Micheli". Sulle affermazioni di Sebastiano Visintin, al momento unico indagato per la morte della moglie, la cugina di Lilly non crede che il loro matrimonio navigasse in acque tranquille. "Quando pochi giorni dopo la scomparsa Claudio Sterpin si è palesato, mi ha detto che sapeva chi fosse. Per quattro anni però è andato in televisione a dire il contrario. Lui stesso in una trasmissione ha ammesso di essere un bugiardo nato", dice.