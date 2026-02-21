Liliana Resinovich, la cugina: "Sterpin era più di un amico speciale"

"Come Claudio, pensiamo anche noi che prima della scomparsa Liliana possa aver detto la verità al marito", dice Silvia Radin che poi aggiunge: "Che motivo avrebbe avuto altrimenti di litigare la sera prima e di scansarsi dal bacio nella cena con Gabriele Micheli". Sulle affermazioni di Sebastiano Visintin, al momento unico indagato per la morte della moglie, la cugina di Lilly non crede che il loro matrimonio navigasse in acque tranquille. "Quando pochi giorni dopo la scomparsa Claudio Sterpin si è palesato, mi ha detto che sapeva chi fosse. Per quattro anni però è andato in televisione a dire il contrario. Lui stesso in una trasmissione ha ammesso di essere un bugiardo nato", dice.