L'ex gieffina Serena Rutelli torna single dopo pochi mesi di convivenza

Il detto "due cuori e una capanna" non ha portato bene all'ex gieffina Vip Serena Rutelli e al calciatore Alessandro Prince Zorresi. Appena due mesi fa, sui social, la figlia di Barbara Palombelli aveva annunciato orgogliosa l'inizio della convivenza. La vita insieme però non ha funzionato e nel giorno di San Valentino è arrivata la doccia gelata: "Tra me e Prince è finita da un po', siamo due mondi opposti".