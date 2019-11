Serena Rutelli sempre più in love: "Io e Ale a dicembre andremo a convivere"

La loro storia d'amore è ad una svolta, una delle più importanti e più entusiasmanti per una coppia. Serena Rutelli e il fidanzato il calciatore Alessandro Prince Zorresi, hanno infatti deciso di andare a vivere insieme. L'ex gieffina, figlia di Barbara Palombelli e dell'ex sindaco di Roma Francesco Rutelli, ha pubblicato un post con lo screenshot di una story in cui spiega quanto si senta elettrizzata per questa "nuova emozionante avventura".

“Finalmente possiamo dirlo!", scrive Serena: "Io e Ale a dicembre andremo a convivere, sono elettrizzata, su di giri ed emozionata”, ha scritto sul social spiegando come ritenga molto importante ed entusiasmante la scelta di una convivenza soprattutto per Alessandro, "che è un ragazzo giovane (lui ha 21 anni, 8 meno di lei, ndr), che si è messo in gioco dedicandosi e rapportandosi con una donna di 29 anni e non è semplice. Ci vuole molta pazienza e molto carattere ed è ciò che a lui non manca”, ha aggiunto. Alessandro ha subito commentato il post con un dolce messaggio: "Sono fortunato ad averti al mio fianco, ti amo!"



